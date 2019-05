Dà in escandescenze, spacca un vetro della finestra di casa e salta sul balcone del vicino. Mobilitazione poco prima delle 12 di oggi, mercoledì 22 maggio 2019, a Seveso.

E’ successo nei palazzi all’angolo tra via Milite Ignoto e via Antonio Monti. Un giovane, per motivi ancora in fase di accertamento, avrebbe spaccato un vetro della finestra di casa, un appartamento al terzo piano, per poi saltare sul tetto della palazzina a fianco e infine sul terrazzo di un altro appartamento, dove al momento non c’era nessuno. Qui si sarebbe messo a urlare, richiamando l’attenzione.

Carabinieri, Vigili del fuoco e ambulanza in via Monti

Sul posto si sono subito portati i Carabinieri, oltre a due mezzi dei Vigili del fuoco, a un’ambulanza di Avis Meda e a un’automedica. I militari e i pompieri, attraverso una scala, sono riusciti a raggiungere il giovane e a farlo scendere, per poi affidarlo alle cure dei sanitari del 118. A causa del colpo sferrato al vetro avrebbe infatti rimediato delle ferite al braccio. E’ stato quindi accompagnato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.