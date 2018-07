Da Seregno a Carnate solo in autobus: treni soppressi nel pomeriggio. Già questa mattina erano state cancellate molte corse.

Oltre allaSaronno-Albairatein questi giorni sono diversi i treni soppressi anche sulla linea che da Seregno porta a Carnate. I problemi alla circolazione dei treni sono verificati anche oggi. Già questa mattina diverse corse sono state soppresse e la situazione nel pomeriggio non dovrebbe migliorare visto che Trenord sul proprio sito web ha già comunicato gli orari dei convogli che non effettueranno servizio.

Ecco al situazione prevista dalle 11.30 alle 14.00. Seguiranno aggiornamenti in caso di ulteriori corse cancellate

Altre criticità questa mattina sulla Lecco-Carnate-Milano

Anche questa mattina ci sono stati disagi per i pendolari brianzoli. A causa di un atto vandalico su un treno i convogli della famigerata linea S8, ovvero la Lecco – Carnate – Milano, hanno accumulato diversi minuti di ritardo.