Un 53enne da poco residente a Cermenate ha dato una schiaffo al padre 89enne dopo una lite. L’anziano dopo aver battuto la testa si trova ora in condizioni disperate.

L’arrivo a Cermenate di padre e figlio

Per anni avevano vissuto nella vicina Lentate sul Seveso in provincia di Monza e Brianza: da pochi giorni si erano trasferiti in un appartamento di Cermenate. Il padre di 89 anni e il figlio disoccupato di 53. Sono bastati pochi giorni ai vicini per capire che i rapporti fra i due erano tesi con continue liti e discussioni ad alta voce. Fino alla notte fra venerdì e sabato quando intorno alle quattro di notte i due hanno iniziato a discutere animatamente fino a quando il figlio non ha tirato uno schiaffo in maniera decisa al padre. L’anziano è caduto a terra e ha battuto la testa contro il mobile perdendo subito i sensi e smettendo di respirare. Il figlio ha chiamato subito i soccorsi.

L’ambulanza

L’89enne è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia dove è stato subito operato. I medici hanno cercato di fermare l’emorragia cerebrale subita per evitare danni permanenti. Le sue condizioni sono gravi ed è ricoverato in coma nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale. Il figlio, invece, ha confessato tutto ai Carabinieri riconoscendo le sue colpe. I Carabinieri lo hanno denunciato per violenza domestica e lesioni gravissime.