Diciassettenne scomparsa nella bergamasca, potrebbe aver preso un treno per Milano. Ore di ansia a Romano di Lombardia per la scomparsa di Federica Tomasoni, 17 anni. Come riferisce il GiornalediTreviglio.it , dove potrete trovare tutti gli aggiornamenti sulla notizia, la ragazza manca da casa da ieri attorno alle 16, secondo quando riferito su Facebook dai familiari.

Diciassettenne scomparsa

La cugina della ragazza, Sara Piavani, riferisce che Federica Tomasoni è uscita ieri pomeriggio e non è rientrata. Indossava dei leggings neri, un giubbetto rosa antico e uno zaino color marrone panna.

Non ha il cellulare

La denuncia è stata presentata ai Carabinieri e alle ricerche sta collaborando anche la Polizia locale. Classe 2001, studentessa del liceo scientifico Don Milani di Romano, Federica Tomasoni è uscita di casa senza cellulare. Per questo non è possibile rintracciarla tramite le celle di telefonia mobile. Forse ha con sé un cambio di vestiti nello zaino e secondo le immagini delle telecamere di videosorveglianza potrebbe aver preso un treno in direzione di Milano. E ‘ in in questa direzione che si starebbero indirizzando le indagini.

Chi la dovesse incrociare chiami immediatamente il 112 fornendo indicazioni sulla posizione della 17enne.

