Dimentica una candela accesa: intervento dei Vigili del Fuoco per un incendio a Limbiate. E’ successo la notte scorsa in via Bolzano.

Sarebbe stata una candela dimenticata accesa a provocare l’incendio scoppiato la notte scorsa in via Bolzano a Limbiate. Le fiamme, in base a quanto ricostruito fino a questo momento, sarebbero partite da una rimessa per poi propagarsi anche ai box vicini e a un vecchio cascinale.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e diversi i Vigili del Fuoco che sono riusciti a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area. Una donna è rimasta lievemente intossicata ed è stata trasportata in ospedale a Garbagnate Milanese per accertamenti.