La sua carrozzina ha avuto un guasto e senza l’aiuto della Polizia locale e della Croce bianca di Biassono non sarebbe riuscito a tornare a casa. Tempestivo intervento degli agenti di via San Martino, coordinati dal comandante Giorgio Piacentini, quando nelle prime ore del pomeriggio di venerdì hanno prestato soccorso a un disabile in difficoltà aiutandolo a ritornare a casa.

Il comandante della Polizia locale di Biassono, Giorgio Piacentini

Soccorso un 63enne

L’uomo, M.S., le sue iniziali, di 63 anni, residente in paese, era rimasto bloccato alla fermata del pullman a Vedano in quanto la sua carrozzina elettrica si è spenta improvvisamente a causa di un black out. Alla richiesta di aiuto del biassonese sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia locale in collaborazione, come detto, con i volontari della Croce bianca di Biassono, dotati di tutti i mezzi adatti a soccorrere il biassonese. Il 63enne è stato raggiunto alla fermata del pullman ed è stato subito riaccompagnato a Biassono. Grazie al tempestivo intervento della Polizia locale e dei volontari l’uomo è rimasto sotto la pioggia soltanto per qualche minuto, prima di essere «salvato». Il biassonese ha espresso parole di ringraziamento nei confronti del personale intervenuto a soccorrerlo senza il quale non avrebbe potuto fare rientro a casa.

