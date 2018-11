Disagi e ritardi sulla Lecco-Carnate-Milano. Attese per i pendolari fino a 20 minuti a causa di un guasto ad un altro treno della direttrice che ha rallentato la circolazione.

Disagi questa mattina per i pendolari della linea Lecco-Carnate-Milano. In base alle informazioni disponibili sul sito di Trenord si segnalano ritardi fino a 20 minuti e carrozze fuori servizio. A provocare i rallentamenti un guasto ad un treno della direttrice che ha rallentato la corsa di tutti gli altri convogli della linea. Ecco le informazioni in tempo reale segnalate da Trenord:

Direttrice in tempo reale ( Ultimo aggiornamento : 30 novembre 2018 ore 09:28 )

Il treno 10835 (LECCO 08:37 – MILANO PORTA GARIBALDI 09:38) viaggia con 13 minuti di ritardo per un guasto ad un altro treno della direttrice che ne ha rallentato la corsa. Viaggia con le prime tre vetture fuori servizio.

Il treno 10833 (LECCO 08:07 – MILANO PORTA GARIBALDI 09:08) oggi termina il viaggio nella stazione di CALOLZIOCORTE per un guasto al treno.

Il treno 2559 (LECCO 08:30 – MILANO CENTRALE 09:17) viaggia con 16 minuti di ritardo per un guasto ad un altro treno della direttrice che ne ha rallentato la corsa. Leggi anche: Disagi treni, un pendolare: ho rinunciato a salire, ecco perché

Il treno 10832 (MILANO PORTA GARIBALDI 08:22 – LECCO 09:23) viaggia con 19 minuti di ritardo per un guasto ad un altro treno della direttrice che ne ha rallentato la corsa.

Altri ritardi

Disagi anche su altre linee che attraversano la Brianza, il Lecchese, il Comasco e il Milanese. In particolare ecco i disagi sulla direttrice Chiasso-Como-Seregno-Milano:

Nessun treno sulla Seregno-Carnate

Bus al posto dei treni sulla linea Seregno Carnate. Ormai da diverse settimane il servizio sulla linea si è interrotto ma, proprio ieri, l'assessore regionale Terzi ha confermato che la linea, superata la fase di emergenza, verrà ripristinata.