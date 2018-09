Diverbio a Robbiano, arrivano ambulanza e carabinieri. E’ successo oggi, venerdì, alle 13 in via Monza.

Diverbio in via Monza

Per cause ancora non chiare, intorno alle 13 è scoppiato un diverbio che ha visto protagonisti un 17enne e un 44enne. In via Monza, la strada che da Verano porta al centro di Giussano, passando per la frazione di Robbiano.

Sul posto sono giunti i carabinieri e l’ambulanza di Seregno Soccorso che ha portato uno dei due contendenti all’ospedale di Desio, in codice verde.