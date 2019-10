Diversi incidenti in Brianza: 7 persone in ospedale. Tutti gli interventi effettuati dal personale del 118 nelle ultime ore.

Diversi incidenti in Brianza

Notte movimentata per il personale del 118 in servizio in Brianza. Nelle ultime ore sono stati infatti diversi gli interventi per incidenti stradali, malori e infortuni.

Tra i più gravi segnaliamo un ribaltamento avvenuto intorno alle quattro in via Manzoni a Cavenago. Coinvolto un giovane di 21 anni che è stato soccorso dai volontari di Vimercate accorsi sul posto insieme ai Carabinieri del gruppo compagnie di Monza. Le condizioni del giovane sono apparse serie, ma non gravissime. E’ stato portato all’Ospedale di Vimercate per accertamenti.

Incidente anche in Statale 36

Un altro incidente dalle conseguenze meno importanti si è verificato in Statale 36, nel tratto compreso tra Briosco e Arosio, dove un’auto è finita contro un ostacolo. Ferito lievemente un uomo di 34 anni, trasportato a Carate in codice verde. Per accertare la dinamica sono intervenuti sul posto gli agenti della Polstrada di Milano.

Ribaltamento a Seregno

Altri ribaltamento, senza conseguenze per le persone coinvolte, a Seregno, in via Montello. Per una ragazza di 27 anni, rimasta coinvolta, non è stato disposto il trasferimento in ospedale. Segnaliamo anche un incidente tra due auto, sempre a Seregno, poco dopo l’una e trenta. In questo caso i ragazzi coinvolti nello scontro sono stati tre: una giovane di 18 anni, e due ragazzi di 19 e 25, che hanno riportato solo lievi ferite.

Così come lievi sono state le conseguenze per i due giovani rimasti coinvolti in un incidente stradale a Giussano, in via Cavour. Dove, per cause ancora da accertare, poco prima dell’una, due auto si sono scontrate. Soccorsi una giovane di 26 anni e un uomo di 34.

Infine segnaliamo il lieve malore di un 25enne in via Arosio a Monza e la ferita di una 47enne soccorsa a Giussano poco prima dell’una e trasportata all’ospedale di Carate Brianza in codice verde.