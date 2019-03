Giornata di super lavoro oggi, lunedì 11 marzo 2019, per i pompieri, per la Polizia locale e la Protezione civile. Diversi gli interventi in Brianza, per il forte vento che ha spirato per tutta la giornata.

Diversi gli alberi abbattuti. In particolare nella zona di Cesano Maderno dove, in Tangenziale Sud è dovuta intervenire la Polizia locale per la viabilità e la Protezione civile per rimuovere alcuni rami caduti sulla carreggiata proprio per il forte vento.

Sempre a Cesano si segnalano interventi anche in via Sempione, piazza Monte Bianco, via Santa Maria e via Manzoni. Rami caduti al Parco delle noci di Cascina Gaeta, dove ci sono farmacia comunale e il centro anziani

A Desio l’area verde di Largo Lucchini è stata chiusa al transito pedonale a causa di caduta albero per il forte vento. A scopo precauzionale l’area verrà chiusa fino a verifica della stabilità degli alberi di alto fusto presenti. Chiuso anche il parco di Villa Tittoni a scopo precauzionale.

A Monza ingresso vietato al Parco e un incendio

A Monza, sempre a scopo precauzionale, in mattinata è arrivato l’avviso di chiusura del Parco di Monza e dei cimiteri cittadini. Nel pomeriggio, sempre a Monza, è divampato un incendio, in una zona di campagna non distante dalla pista ciclabile che collega i quartieri Regina Pacis e San Rocco. Il forte vento ha reso difficoltoso l’intervento da parte dei Vigili del fuoco che sono riusciti comunque a domare le fiamme.

A Seregno infine un grosso cartello pubblicitario posizionato in via Colzani è stato abbattuto dal forte vento.