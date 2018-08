Tanti i soccorsi per malori questa notte in Brianza. Il più grave a Giussano dove una donna di 47 anni è finita in ospedale in codice giallo.

Diversi malori in Brianza

Gran lavoro questa notte da parte dei soccorritori brianzoli, impegnati in diversi soccorsi sul territorio.

Il più grave riguarda una donna di 47 anni che si è sentita male intorno alle 5.30 in via Prealpi a Giussano. Sul posto il personale del 118 dell’Avis Meda che ha soccorso la 47enne, per poi trasportarla in codice giallo all’ospedale di Desio. Altro malore da segnalare è quello di una 18enne a Seregno. La ragazza intorno alla 1.20 ha iniziato a stare male e poco dopo sul posto, in via Macallè, è arrivata l’ambulanza di Seregno soccorso. Fortunatamente niente di grave ma la giovane è stata comunque portata in ospedale per accertamenti in codice verde.

Intossicazione a Monza

Segnaliamo anche un’intossicazione etilica a Monza, in via Cavallotti. I soccorsi sono stati allertati poco prima delle due per una donna di 43 anni. Sul posto oltre al personale sanitario sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Monza. La 47enne dopo le prime cure si è ripresa e non è stata portata in ospedale.

Evento da chiarire a Lentate

Infine Lentate dove un uomo di 36 anni è stato soccorso in via Cadorna e trasportato all’ospedale di Saronno per un evento, classificato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, come “non noto”.