Divieto di transito temporaneo in via Vittorio Emanuele a Triuggio per lavori di asfaltatura.

Divieto di transito

Domani, lunedì 9 settembre, proseguiranno i lavori di asfaltatura in via Vittorio Veneto. E’ possibile che nell’arco della giornata venga istituito un divieto di transito temporaneo nel tratto compreso tra via San Carlo e via Roma. In tal caso chi fosse diretto nella frazione di Tregasio dovrà passare da Canonica. Attenzione dunque alla viabilità in paese.

Lavori di asfaltatura