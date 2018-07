Verranno celebrati domani, sabato 30 giugno, alle 16, nella chiesa Sant’Anna di Birago, i funerali di Alessio Polito, il 27enne di Lentate sul Seveso morto nell’incidente stradale avvenuto ieri mattina in via Montecatini a Cogliate.

Domani l’ultimo saluto al giovane biraghese

In tanti si sono stretti a mamma Antonella, papà Michele, al fratello Giuseppe e alla sorella Celeste per tentare, per quanto possibile, di portare un po’ di conforto in questo momento di tremendo dolore. Alessio Polito aveva tanti amici e coltivava tante passioni, da quella per le moto a quella per il calcio. Di professione architetto, ieri si stava recando sul posto di lavoro quando è avvenuto il tragico impatto con l’auto. Lì si sono spezzati tutti i suoi sogni e i suoi progetti.

