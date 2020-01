Domani a Limbiate l’ultimo saluto a Robert Ciorcila. Lunedì 20 gennaio nella chiesa ortodossa di via Monte Grappa i funerali del 23enne morto in un incidente il giorno dell’Epifania

La chiesa ortodossa di via Monte Grappa, all’interno dell’ex ospedale Antonini di Limbiate, accoglierà le esequie di Robert Ciorcila. La cerimonia avrà inizio alle 14. Il giovane limbiatese, originario della Romania, ha perso la vita il giorno dell’Epifania a soli 23 anni in un incidente avvenuto all’incrocio di via Buozzi. Il ragazzo era in sella a uno scooter T-Max quando è avvenuto lo scontro con un’auto proveniente dal senso di marcia opposto e in procinto di svoltare a sinistra

Un ragazzo allegro ed esuberante

Robert è ricordato dai suoi cari come un ragazzo sempre allegro, esuberante, che amava la vita. Conviveva con la fidanzata Eleonora, aveva tanti amici e se qualcuno aveva bisogno di aiuto era sempre disponibile. La moto la usava poco, solo per spostarsi agevolmente e in autonomia. Ma il 6 gennaio, proprio su quella via del Villaggio Giovi che avrà percorso migliaia di volte, il 23enne è andato incontro a un terribile destino.