Da Roma a Macherio per il 40esimo di sacerdozio.

Don Mario torna a Macherio

La comunità si prepara a riabbracciare don Mario Nava, che tornerà nella sua amata Macherio per un periodo di riposo e per festeggiare l’anniversario di sacerdozio. L’appuntamento è per domenica 26 agosto alla Messa solenne delle 10.30 in occasione della festa patronale di San Cassiano.

Il servizio sul Giornale di Carate in edicola da martedì 14 agosto.