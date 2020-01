Donna soccorsa in casa dai Vigili del fuoco e dal personale del “118” in via Sauro a Seregno. L’intervento dei soccorritori a seguito di un malore al primo piano di un condominio.

Donna soccorsa in casa

Una donna è stata soccorsa questa mattina a seguito di un malore nel suo appartamento di via Sauro a Seregno, in zona Santa Valeria. Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco del distaccamento locale e un’ambulanza della Croce Bianca di Besana Brianza.

L’intervento intorno alle 8

L’intervento dei pompieri intorno alle 8 nell’abitazione della seregnese al primo piano di un condominio. I Vigili del fuoco sono riusciti a entrare dopo aver fatto girare la chiave rimasta nella serratura della porta d’ingresso. Poi hanno atteso l’arrivo del personale del “118” della Croce Bianca di Besana Brianza. La donna è stata quindi trasportata con l’ambulanza all’ospedale per le cure del caso. Le sue condizioni non destavano particolari preoccupazioni.

Torna alla home page.