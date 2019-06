Dopo anni la fontana torna in funzione e la piazza rivive. Sabato è stato nuovamente inaugurato il monumento dedicato ai caduti dell’Onu alla Valera di Varedo

Una cerimonia in grande stile per dare il bentornato a un monumento cittadino fermo da troppo tempo. Numerosi i cittadini che sabato pomeriggio si sono riuniti in piazza Nazioni Unite per assistere alla riattivazione della fontana dedicata ai caduti per le missioni di pace dell’Onu. Costruito nel 2001 su progetto del professor Alberto Ceppi, al momento dell’inaugurazione è stato il primo monumento al mondo dedicato ai caduti delle Nazioni Unite.

I vandalismi e i lunghi lavori di sistemazione

Nel tempo, però, ha dovuto affrontare un lento ma apparentemente inesorabile declino, diventando insieme alla piazza un bersaglio per i vandalismi giovanili, senza contare i danni operati dalle condizioni atmosferiche. Anche il cantiere per la sistemazione della fontana ha affrontato alcuni rallentamenti, con una pausa di circa un anno.

Gli sponsor

I lavori però sono finalmente terminati e tanti cittadini hanno dato il bentornato alla fontana. Alla cerimonia hanno partecipato anche i principali sponsor alla realizzazione, l’amministratore delegato di Brianzacque Enrico Boerci e il direttore generale di RetiPiù Mario Carlo Borgotti.

Il contributo di Brianzacque

“Siamo contenti di partecipare a questo momento, speriamo che la fontana, che è un bene comune, venga davvero adottata dalla comunità e che si possano evitare i maltrattamenti del passato. Forse si potrebbe pensare anche a un sistema di videosorveglianza. Inoltre, un coronamento di questa piazza potrebbe essere l’installazione di una casetta dell’acqua”, ha detto Boerci.

Il contributo di Reti Più

«È una bellissima festa. Oggi vogliamo celebrare questo monumento ma soprattutto consegnarlo ai cittadini. La fontana e la piazza devono vivere grazie ai varedesi, perché senza una comunità un luogo come questo non avrebbe senso», ha dichiarato invece Borgotti.

“Finalmente ce l’abbiamo fatta”

“Per la nostra amministrazione è un momento d’orgoglio. Abbiamo fortemente voluto riattivare la fontana, in quanto ricordo delle vite umane che sono state perse durante le missioni di pace. Abbiamo ridato la piazza a questo quartiere, un luogo fantastico e molto vissuto, spesso anche di notte. Sappiamo benissimo, però, che al netto dei vandalismi e dell’inciviltà la custodiremo bene. Ho girato spesso per il territorio e percepivo la richiesta dei cittadini di rimettere in funzione la fontana. Finalmente ce l’abbiamo fatta”, ha commentato invece il sindaco Filippo Vergani.