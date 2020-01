Dopo l’Ecuosacco a Concorezzo si guarda all’Ecuo… Gatto. La sabbietta delle lettiere verrà recuperata al 100% e trasformata in ghiaia edilizia.

Importanti novità per la raccolta differenziata

Sarà un 2020 all’insegna della raccolta differenziata per il Comune di Concorezzo, che dalle prossime settimane dovrebbe definitivamente entrare a far parte del progetto “Ecuosacco”. Il sacco rosso, che raccoglierà i rifiuti della frazione del secco, è già utilizzato da numerosi Comuni della Brianza e nel giro di pochi anni ha già fatto registrare risultati di tutto rispetto.

“L’orientamento è quello di partire anche noi con l’utilizzo del sacco rosso – spiega il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio – In questi giorni stiamo parlando con Cem Ambiente per dare il via al progetto”.

Il progetto dell’Ecuosacco nasce con l’obiettivo di ridurre la quantità di rifiuti indifferenziati così da rendere il cittadino sempre più consapevole e responsabile nella raccolta dei rifiuti. Il Comune fornirà alle famiglie un numero di sacchi rossi adeguati ai bisogni dei vari nuclei e gratuiti (compresi nel calcolo della Tari). In alcuni Comuni del territorio, come Bellusco, dove la sperimentazione è avviata da tempo, Cem si sta muovendo verso il raggiungimento della “tariffa puntuale”, attraverso l’utilizzo di un chip.

“Concorezzo è ancora all’inizio di questo percorso, quindi al momento partiremo con i sacchi base – continua Capitanio – Procederemo per gradi, proprio come hanno fatto gli altri Comuni prima di noi”.

Il 2020, tuttavia, porterà anche un’ulteriore novità. In paese, infatti, non ci sarà solo Ecuosacco, ma anche Ecuo… Gatto. I cittadini avranno la possibilità di portare la sabbietta (di tutti gli animali domestici) direttamente in piattaforma ecologica e di versarla nel cassone delle terre di spazzamento delle strade. Qui verrà recuperata al 100% e diventerà ghiaia per l’edilizia. Una novità assoluta per il territorio, che testimonia la grande attenzione dell’Amministrazione Capitanio al tema della raccolta differenziata.