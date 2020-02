Dopo l’incidente si rifiuta di fare l’alcol test: scattano denuncia, ritiro della patente e sequestro dell’auto. Ecco il resoconto completo delle attività di controllo dei Carabinieri durante il fine settimana appena concluso.

Dopo l’incidente si rifiuta di fare l’alcol test: scatta la denuncia

Ha divelto con l’auto una recinzione per poi finire la corsa e rimanere impantanato in un terreno agricolo. E’ accaduto nella notte tra sabato e domenica ad Agrate Brianza, in via Orti Omate. Protagonista della vicenda un 30enne romeno alla guida della sua Bmw serie 1; l’uomo fortunatamente non ha riportato serie conseguenze. All’arrivo dei Carabinieri il 30enne si è però rifiutato di sottoporsi all’alcol test e per questo motivo ha rimediato una denuncia, oltre al ritiro della patente di guida e al sequestro dell’auto.

Molti controlli nel weekend

L’intervento delle Forze dell’ordine è solo uno dei molti effettuati nel corso del fine settimana appena concluso, che ha visto impegnate sulle strade della Brianza ben 18 pattuglie che hanno lavorato in particolare sulle strade di Monza, Arcore, Brugherio, San Maurizio al Lambro, Nova Milanese, Veduggio, Statale 36, Villasanta, Vimercate.

Patenti ritirate e denunce

Complessivamente sono state dieci le patenti ritirate e due le denunce per guida in stato di ebbrezza. Tra i controlli si segnala anche un intervento ad Arcore per via di un 33enne del posto, chiuso in auto con veicolo accesso e autoradio a tutto volume che ha richiamato l’attenzione del vicinato. Sono stati proprio i residenti a chiamare il 112. Fortunatamente il giovane, che stava rincasando, si era solo addormentato sul sedile ed è stato riaccompagnato a casa.

Auto rubata e ritrovata a Brugherio

A Brugherio invece i Carabinieri hanno rivenuto una Toyota Rav4, parcheggiata a margine della strada con gli sportelli aperti. Rintracciato il proprietari dell’auto, residente a Milano, quest’ultimo si è accorto che l’automobile gli era stata rubata dal box nel corso della notte. Accompagnato in caserma per formalizzare la denuncia, l’uomo è rientrato in possesso dell’auto.