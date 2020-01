Doppio incidente a distanza di pochi metri. E’ successo a Meda intorno alle 18.15. In via Piave lo scontro è avvenuto tra un’auto e una moto, mentre poco lontano, in via Santa Caterina da Siena, una macchina è finita contro un’ambulanza della Croce rossa.

Giallo il codice della chiamata ai soccorsi per il primo scontro, avvenuto tra un’auto e una moto in via Piave. Il sinistro risale alle 18.15. Sul posto si sono portati i sanitari dell’Avis Meda, mentre per la ricostruzione della dinamica dell’incidente sono stati chiamati ad operare gli agenti della Polizia Locale. E’ rimasto ferito un 39enne, condotto al Pronto soccorso in codice giallo.

Poco distante, in via Santa Caterina da Siena, quasi contemporaneamente, è avvenuto un altro incidente. Mentre i vigili erano impegnati ad effettuare i rilievi, una vettura è uscita dallo stop di via San Francesco ed è finita contro un’ambulanza della Croce rossa che trasportava una donna dializzata. Grosso spavento, per fortuna la situazione si è risolta senza gravi conseguenze.