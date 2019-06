Droga in casa, arrestato albanese. E’ successo martedì pomeriggio in zona Corte del Cotone a Seregno. Nell’abitazione oltre un etto di stupefacente fra cocaina e marijuana oltre a due bilancini e soldi.

Movimenti sospetti alla Corte del Cotone

Martedì verso le 16 i Carabinieri del Radiomobile hanno tratto in arresto un 29enne albanese con domicilio in via Marco Polo a Seregno. I militari dell’Arma avevano notato movimenti sospetti avanti e indietro dalla propria abitazione e sono intervenuti nella zona della Corte del Cotone.

Sequestrato oltre un etto di droga

Nel domicilio i Carabinieri hanno trovato nove involucri di cocaina e marijuana per un peso complessivo di oltre 130 grammi. Parte dello stupefacente era nascosto nella scatola del recupero dell’acqua del deumidificatore dietro il televisore. Sequestrati anche due bilancini di precisione ancora intrisi di droga, quattro telefoni cellulari e materiale per il confezionamento nonché 465 euro in contanti.

Spacciatore in carcere

Il 29enne è stato rinchiuso nel carcere di Monza in attesa del processo per direttissima previsto per oggi. Il giovane è celibe, nullafacente con pregiudizi di polizia per reati specifici. L’albanese è stato controllato dai Carabinieri nel corso di un apposito controllo antidroga nelle vicinanze di via Marco Polo ma addosso non aveva stupefacente.