In viale dei Giardini a Seregno arrestato un marocchino di 24 anni in possesso di droga. Poco prima la violenta lite con un cliente imbianchino di 39 anni.

Arrestato marocchino con l’hascisc

Giovedì sera un marocchino di 24 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati di droga e contro il patrimonio, è stato arrestato dai Carabinieri per il possesso di cinque ovuli di hascisc del peso di oltre quaranta grammi. Sequestrati anche 55 euro in contanti, ritenuti il provento dell’illecita attività di spaccio in viale dei Giardini e in centro città.

La lite con il cliente imbianchino

L’indagine del Nucleo operativo dei Carabinieri ha permesso di accertare poco prima una violenta lite dello spacciatore con un cliente abituale, un imbianchino incensurato di 39 anni residente in città. La sera precedente l’artigiano aveva acquistato una dose di cocaina e aveva lasciato al pusher il suo telefono in attesa di completare il pagamento.

Le botte con un piede di porco

L’imbianchino era rimasto deluso dalla quantità e dalla qualità dello stupefacente acquistato e così la sera successiva voleva riprendersi il telefonino senza pagare il resto di quanto pattuito, circa cinquanta euro. Da lì è scaturito il violento litigio, nel quale il nordafricano ha cercato di colpire l’imbianchino con un piede di porco prima di fuggire. Ma è stato raggiunto e bloccato dai militari dell’Arma insieme a un connazionale, estraneo alla vicenda.

Lo spacciatore in carcere

Lo spacciatore di 24 anni è comparso venerdì mattina in Tribunale a Monza per il processo con rito direttissimo. Il giudice ha convalidato l’arresto e il giovane è stato associato alla casa circondariale di Monza in attesa del procedimento giudiziario. Nessun procedimento a carico del consumatore. Nei giorni scorsi un altro arresto per droga a Seveso ad opera della locale Compagnia dei Carabinieri, leggi qui.

