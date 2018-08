Droga in auto e in casa, arrestati due 19enni fermati a Giussano. I carabinieri sono intervenuti a seguito di un controllo eseguito in via Statuto a Paina.

Droga in auto

Il controllo è stato effettuato dai carabinieri di Verano Brianza in pattugliamento sul territorio per contrastare fenomeni di microcriminalità. Giunti in via Statuto hanno fermato una Fiat Punto. A bordo c’erano due coetanei, uno residente a Giussano, l’altro a Meda. Entrambi incensurati. Durante la perquisizione i militari hanno trovato 3 involucri contenenti marijuana. Del peso complessivo di 100 grammi. Oltre a un bilancino di precisione e a 1.135 euro in contanti, probabile provento di spaccio.

Perquisita anche l’abitazione

I carabinieri hanno proceduto anche con la perquisizione domiciliare. A casa del giussanese hanno trovato altri 3,55 grammi di marijuana oltre a vari bilancini di precisione e 1.100 euro in contanti. Il 19enne è stato dunque arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Con lui c’era anche un coetaneo di Meda, proprietario del veicolo e segnalato come assuntore.

Pusher anche a Misinto

Intervento dei carabinieri anche a Misinto dove è stato arrestato un 24enne. Aveva in tasca 17 involucri di cocaina. Si tratta di un marocchino senza fissa dimora, con precedenti legati allo spaccio di droga. I militari hanno intimato l’alt al 24enne che si trovava a bordo di un T-Max intestato a un altro marocchino. Durante la perquisizione i carabinieri hanno trovato 17 involucri contenenti in totale 15 grammi di cocaina nascosti nel cruscotto. Addosso il marocchino aveva anche 530 euro probabile provento di spaccio. L’uomo è stato arrestato in via Padovan in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.