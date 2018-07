Droga in casa, arrestato per spaccio a Verano.

Verano

Droga in casa, arrestato per spaccio a Verano. E’ finito in manette con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti un giovane di 27 anni, autista di professione, di origine calabrese, ma residente in paese. Il ragazzo è stato fermato dai carabinieri, sabato 21 luglio, durante un controllo. I militari stavano svolgendo un servizio di prevenzione in via Monte Grappa, una zona da tempo monitorata a causa di strani giri. E proprio nella zona si trovava il veranese, che probabilmente girava spesso da quelle parti. Il ragazzo era infatti già noto alle forze dell’ordine a causa dei suoi precedenti, per spaccio. I carabinieri l’hanno fermato e dopo i controlli di rito, sono andati a casa sua.

La perquisizione

Durante la perquisizione i carabinieri hanno trovato 100 grammi di marijuana, 15 grammi di hashish, un bilancino di precisione e tutto l’occorrente per confezionare le dosi. E’ stato quindi arrestato con l’accusa di spaccio.