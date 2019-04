Droga nei boschi, due spacciatori finiscono in manette.

Droga nei boschi, la base d’appoggio a Meda

La base d’appoggio era a Meda, ma la loro attività di spaccio si concentrava soprattutto nei Comuni del Comasco. Ed è proprio in uno di questi, a Orsenigo, che venerdì 29 marzo nel primo pomeriggio i due pusher sono stati tratti in arresto dai Carabinieri di Meda e della sezione operativa del Nor di Seregno, al termine di una lunga indagine fatta di sopralluoghi, appostamenti e pedinamenti.

Brillante operazione dei Carabinieri di Meda

Era da tempo, infatti, che i militari della stazione locale, coordinati dal luogotenente Giuseppe Vantaggiato, erano sulle tracce dei due spacciatori, entrambi marocchini, clandestini e già noti per reati simili. Proprio da Meda Y.E.H., classe ‘97, e Y.M., classe ‘89, coordinavano l’attività di spaccio, che svolgevano nei Comuni del Comasco e principalmente nelle zone boschive. E venerdì, dopo averli tenuti d’occhio, è scattata l’operazione dei Carabinieri, che li hanno beccati in flagranza nell’area boschiva di Orsenigo, zona nota per spaccio di sostanze stupefacenti.

Sequestrata droga e materiale per il confezionamento

I due marocchini, alla vista dei militari, hanno tentato la fuga a piedi, ma sono stati subito raggiunti. Addosso a loro i Carabinieri hanno trovato 71 grammi di eroina, 17 di cocaina, 16 di hashish, un bilancino di precisione e il kit per il confezionamento delle dosi. Tutto il materiale è stato sequestrato e i due sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e tradotti al carcere Bassone di Como.