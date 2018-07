Due aggressioni in Brianza: ferito un 40 e un 35enne. Gli episodi volenti a Verano e a Seveso.

Due aggressioni in Brianza

Ancora aggressioni in territorio Brianzolo. Gli ultimi due episodi nella notte appena trascorsa sono avvenuti a Seveso e a Verano Brianza. Il primo poco prima dell’una in via Zeuner. Coinvolto un 35enne per il quale è stato necessario l’intervento dell’ambulanza. Giunti sul posto i sanitari del 118 hanno prestato ne prime cure all’uomo, che fortunatamente ha riportato solo lievi conseguenze ed è stato portato all’ospedale di Desio in codice verde.

Intorno alle due altro evento violento a Verano. Questa volta ad avere la peggio è stato un 40enne. Sul posto, in via Comasina, si è portata la croce bianca di Besana e i Carabinieri della compagnia di Seregno. Dopo i primi accertamenti medici sul posto il 40enne si è ripreso e non è stato necessario il trasporto in ospedale.