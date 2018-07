Due aggressioni nella notte a Seregno e Arcore. Due persone finiscono in ospedale, fortunatamente in codice verde.

Ancora aggressioni nella notte in Brianza. Questa volta gli eventi violenti si sono verificati a Seregno e Arcore. Il primo è avvenuto intorno a mezzanotte e mezza in piazza 25 Aprile. In base a quanto riportato sul sito dell’Agenzia regionale emergenza urgenza sarebbero due le persone rimaste coinvolte: un 23enne e un 33enne. Uno dei due soggetti è stato trasportato in codice verde in ospedale a Desio. Sul posto i Carabinieri della compagnia di Desio.

Intorno alle tre un’altra aggressione, questa volta ad Arcore, in frazione La Cà. La croce rossa di Villasanta è arrivata in via Mazzini alle 2.56 per soccorrere una donna di 44 anni, rimasta coinvolta nell’evento violento. Anche per lei fortunatamente solo lievi conseguenze ma è stata trasportata in ospedale a Vimercate per accertamenti. Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Monza.