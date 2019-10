Due cadute e un malore. Sono gli interventi di soccorso effettuati nella notte appena trascorsa. Tre persone in ospedale.

Due cadute e un malore

Notte abbastanza tranquilla per i soccorritori brianzoli. Il personale del 118 nelle ultime ore ha effettuato tre interventi, fortunatamente senza feriti gravi, tra Monza, Albiate e Villasanta.

Proprio da Monza è partita la prima chiamata all’Agenzia regionale emergenza urgenza che ha inviato in via Tonale un’ambulanza: i volontari della croce bianca di Biassono hanno soccorso un 83enne che, poco dopo la mezzanotte, è caduto procurandosi lievi ferite. Dopo le cure sul posto è stato trasferito all’ospedale San Gerardo per accertamenti.

E’ stato invece trasportato all’ospedale di Carate Brianza il 31enne che ha accusato un malore ad Albiate, poco dopo le due e trenta. Soccorso dai volontari della croce bianca di Besana è stato accompagnato al nosocomio Caratese per accertamenti, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

Infine segnaliamo la caduta di una ragazza di 27 anni soccorsa a Villasanta, in viale Monza, dalla croce bianca di Brugherio. La giovane è stata visitata sul posto poco prima delle sei. Il personale del 118 ne ha poi disposto il trasferimento in ospedale in codice giallo.