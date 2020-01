Due eventi violenti nella notte appena trascorsa in Brianza. In ospedale un ragazzo di 25 anni e un uomo di 33.

Due eventi violenti a Monza e Bovisio

Sono due gli interventi di soccorso effettuati nella notte dai volontari del 118 in Brianza. A Lissone segnaliamo il malore di un giovane di 19 anni, in via Madre Teresa, poco prima delle due. L’ambulanza del soccorso lissonese ha raggiunto il ragazzo in pochi minuti: dopo le cure sul posto, fortunatamente, non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Intorno a mezzanotte e mezza invece i volontari della croce bianca di Cesano hanno prestato soccorso a un 25enne, che sarebbe rimasto vittima di un’aggressione in via Paganini a Bovisio Masciago. Il ragazzo è stato visitato dal personale del 118 e poi accompagnato in ospedale a Paderno Dugnano in codice verde per ulteriori accertamenti.

Un altro evento violento si è verificato nella serata di ieri a Monza, in via San Rocco. Erano circa le 21.30 quando sono scattati i soccorsi per un uomo di 33 anni. Sul posto è arrivati il personale medico della croce bianca di Biassono e i Carabinieri. Il 33enne è giunto poco dopo al San Gerardo, in codice verde.