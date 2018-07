Due eventi violenti nella notte in Brianza. Poi un soccorso per malore e un incidente tra due auto. Non ci sono feriti gravi.

Due eventi violenti in Brianza

Sono due gli interventi dei volontari del 118 questa notte per eventi violenti. Il primo si è verificato poco dopo la mezzanotte a Giussano. La vittima, un uomo di 46 anni, è stato soccorso in via Prealpi, all’interno di un locale, dalla croce bianca di besana. Al momento non si hanno altre informazioni sul tipo di evento violento che si è verificato. Il 46enne è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Carate Brianza.

Altro evento violento, classificato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, come aggressione è avvenuto invece a Lissone, in via Botticelli, poco dopo le 4. Sul posto la croce verde cittadina e i Carabinieri della compagnia di Desio. Coinvolto un 51enne che è stato soccorso in strada e portato in ospedale in codice verde.

Un malore e un incidente

Malore invece a Meda. In via Indipendenza si è sentito male un 62enne. Sul posto i volontari dell’Avis Meda. L’uomo, dopo le cure dei volontari, si è sentito meglio e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Infine segnaliamo un incidente a Carate Brianza, alle 3.44 di questa notte. Secondo le prime informazioni due auto si sono scontrate in via della Valle. Coinvolte 5 persone, ma solo per due di loro è stato necessario il trasporto in ospedale, in codice verde. Le loro condizioni sarebbero buone.