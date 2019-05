Due fratelli vittime del maltempo nel bresciano, dove due pescatori, intorno alle 19 di ieri, sabato 11 maggio, sono stati travolti da un albero mentre pescavano lungo il fiume Oglio, come riferisce Bresciasettegiorni.it

La tragedia è avvenuta sulla ciclabile che costeggia il fiume a Urago d’Oglio. Due fratelli di origini rumene, classe 71 e 77 di Brescia e di Borgosatollo, si trovavano sulla riva all’Oglio per pescare. All’improvviso, a causa del vento e della pioggia, un albero è caduto e ha travolto il due pescatori, spingendoli nel fiume. Uno di loro è stato colpito alla testa con violenza, l’altro è rimasto incastrato tra l’acqua e l’albero, bloccato sul torace. Inutile l’intervento dell’elisoccorso: per loro non c’è stato nulla da fare.

Allertati, sul posto si sono recate le squadre di Protezione civile, i Vigili del fuoco e i Carabinieri. Dopo lunghe operazioni sono riusciti a recuperare i due corpi dalle acque del fiume. Soccorso anche un terzo uomo, amico dei delle due vittime, sotto shock per l’accaduto.

