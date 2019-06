Due incidenti e un malore nella notte appena trascorsa in Brianza. Interventi a Monza, Seregno e Seveso.

Diversi interventi nella notte appena trascorsa da parte dei soccorritori brianzoli. A Monza intorno a mezzanotte e mezza si è verificato un incidente stradale tra due auto. La Polizia locale e l’ambulanza della croce rossa sono intervenute in via Giordani in pochi minuti. Due i soggetti coinvolti: si tratta di una persona di 19 anni e di un ragazzo di 29. Nessuno è rimasto ferito gravemente: l’ambulanza è ripartita in codice verde verso l’ospedale San Gerardo di Monza.

Altro intervento pochi minuti più tardi a Seregno, anche qui per uno scontro tra due auto in via Sauro. Nell’impatto sono rimasti coinvolti un ragazzo di 28 anni e due giovanissime di 20 e 22 anni. Non è stato necessario il trasporto in ospedale. Sul posto anche la Polizia locale per i rilievi di rito.

Infine segnaliamo un malore di una donna di 82 anni in via Manzoni a Seveso. L’ambulanza ha raggiunto il posto poco prima delle quattro di questa notte ma, a seguito degli accertamenti sul posto, non è stato disposto il trasferimento in ospedale.