Un 39enne e un 53enne lievemente feriti a seguito di infortuni in ditta e un 18enne portato precauzionalmente in ospedale dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo. Sono gli interventi effettuati nella notte appena trascorsa dai volontari del soccorso brianzolo.

Il ragazzo è stato soccorso a Giussano, in viale Como, con tutti i sintomi di una intossicazione da alcol. Sul posto è stato visitato dai sanitari di Seregno soccorso. Inizialmente le sue condizioni sembravano serie ma dopo l’intervento dei volontari il 18enne si è ripreso. E’ stato comunque trasportato in ospedale a Carate per accertamenti.

I due infortuni in ditta sono invece avvenuti ad Arcore, in via Battisti, dove poco prima delle tre è stato soccorso un 53enne, poi portato in ospedale a Vimercate in codice verde. E a Desio, in via Agnesi: in questo caso l’incidente è toccato ad un 39enne, fortunatamente anche lui rimasto solo lievemente ferito e portato al pronto soccorso di Desio in buone condizioni.