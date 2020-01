Due infortuni sul lavoro questo pomeriggio, venerdì, a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro. Il primo a Veduggio con Colzano, il secondo a Carate Brianza.

Due infortuni sul lavoro

Erano le 16,20 a Veduggio quando da una ditta di via Magenta è partita la chiamata ai soccorsi per un uomo di 51 anni, vittima di un incidente sul lavoro. Sul posto sono giunte l’ambulanza di Seregno Soccorso e l’automedica, oltre ai carabinieri. Il 51enne è stato trasportato in codice giallo all’ospedale.

Venti minuti più tardi, episodio analogo in via Piemonte a Carate. Dalle prime informazioni raccolte, sembra che un uomo sia caduto da una scala all’interno di un’azienda. Attivata in codice giallo l’ambulanza dell’Avis Meda.

Seguono aggiornamenti.