Due malori e uno scontro tra auto nella notte appena trascorsa. Soccorse due persone a Monza mentre nell’incidente a Limbiate coinvolti due giovanissimi.

Due malori e uno scontro tra auto

Sono diversi gli interventi dei soccorritori nella notte appena trascorsa in Brianza. In particolare a Monza sono state due le persone che nel corso delle ore notturne hanno accusato malore. La prima alle 2.45 di questa notte. L’intervento dell’ambulanza è stato richiesto in via Marsala ma fortunatamente non c’è stato bisogno del trasporto in ospedale.

Diversa la situazione per un’altra persona soccorsa in via Monte Santo. In questo caso a seguito dell’intervento della croce rossa di Brugherio sul posto, poco prima delle 3, è stato necessario il trasporto al San Gerardo in codice giallo.

Infine segnaliamo un incidente stradale questa notte Limbiate. Nello scontro tra due auto sono rimasti coinvolti due giovani, un ragazzo di 20 anni e una ragazza di 24. Sul posto la croce rossa di Varedo che ha trasportato in ospedale uno dei due giovani coinvolti. Fortunatamente in codice verde.