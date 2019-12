Due opere d’arte racchiuse nella bellissima chiesa di Sant’Antonino a Sulbiate e firmate rispettivamente dagli “Amici del Presepe di Sulbiate” e dal 59enne artista Elio Salomoni.

Stiamo parlando del bellissimo presepe allestito idealmente nella città di Matera e realizzato dagli «Amici del presepe».

Il presepe ambientato a Matera

La natività è avvolta dalla città italiana, diventata patrimonio mondiale dell’Unesco e capitale europea della Cultura 2019. “Antica, affascinante e suggestiva, in passato Matera è stata scenografia per importanti film religiosi come “Vangelo secondo Matteo” e «La Passione di Cristo» – hanno sottolineato gli artisti – Matera, come Betlemme, è forse un luogo lontano, piccolo, dimenticato dalla grande città ma che in un attimo diventa il centro del mondo e riempie il cuore di pace”.

Il Duomo di Milano in miniatura

Molto suggestivo anche il modellino del Duomo di Milano realizzato dall’ artista sulbiatese Elio Salomoni.

Il 59enne, vero appassionato di sculture in miniatura e modellismo, con certosina pazienza ha riprodotto al traforo la meraviglia architettonica del Duomo.

Sono stati necessari oltre due anni di accurato e preciso lavoro per ottenere il risultato che si può ammirare nella chiesa di Sant’Antonino.

“Elio, in un atto di amore nei confronti delle generazioni succedutesi nella costruzione dell’insigne cattedrale gotica, della terra di Lombardia e dei compaesani, ha realizzato un piccolo capolavoro, rafforzando nei nostri animi l’idea di orgogliosa appartenenza a una grande Nazione – si legge nella descrizione dell’opera – Un’Italia dove ingegno, gusto, abilità e senso artistico, hanno sviluppato un tessuto artistico senza pari”.

Oltre due anni di lavoro

“Ci sono voluti oltre due anni di lavoro per realizzare questo capolavoro – ha sottolineato Salomoni in un intervista esclusiva al Giornale di Vimercate – Mi sono appassionato a questa tecnica fin da quanto frequentavo la terza media grazie al mio professore. Poi, durante i ritagli di tempo, mentre lavoravo, ho realizzato tantissimi oggetti di legno, utilizzando fogli di compensato formati da legno di betulla e faggio. Ed ora, dato che sono in pensione da un anno, mi dedico a questo hobby. E dopo il Duomo posso annunciare che il prossimo lavoro sarà impostato sulla Certosa di Pavia”.

