Due viti di metallo nel piatto di riso servito in mensa a scuola. E’ successo mercoledì 13 novembre alla scuola primaria di via Pace a Limbiate ad accorgersene sono state le insegnanti

Come scritto sul Giornale di Desio di martedì 19 novembre, due viti di metallo sono state trovate nel piatto di riso servito a un bambino nella mensa della scuola primaria di via Pace. E’ successo mercoledì 13 novembre all’ora di pranzo. La presenza dei due piccoli componenti metallici è stata subito notata da alcune insegnanti che hanno immediatamente ritirato il piatto e lo hanno sostituito con un altro prima che l’alunno potesse venire a contatto con i corpi estranei.

L’episodio è stato subito segnalato

L’accaduto è stato subito segnalato agli uffici del Comune e alla società che ha in appalto il servizio di refezione scolastica. Resta ancora da chiarire come le viti siano potute finire all’interno del piatto destinato a un alunno e in quale momento del percorso effettuato dalle pietanze prima di essere servite in tavola nel refettorio della scuola.

Si cerca di capire come sia potuto succedere

I pasti destinati agli alunni delle scuole limbiatesi vengono preparati da personale specializzato all’interno del centro cottura che si trova proprio nello stesso edificio della scuola primaria di via Pace. Al momento dunque, non si esclude nessuna ipotesi: le viti potrebbero essersi staccate da un macchinario presente in cucina durante la lavorazione degli alimenti o essere finite nel pentolone del riso o nel piatto in un momento successivo.

Sanzionata società che ha in appalto il servizio

“Stiamo facendo alcune valutazioni sulle cause e le motivazioni, la cosa più importante è che al bambino non sia accaduto nulla – hanno spiegato da Sodexo – siamo in costante contatto con l’Amministrazione comunale per capire meglio le circostanze, quando avvengono episodi del genere non si esclude mai nulla”. Dall’Amministrazione comunale fanno intanto sapere che nei confronti della società verranno applicate le sanzioni previste nell’appalto.