E’ di Cantù il ciclista deceduto dopo l’investimento di questa mattina a Lentate sul Seveso.

E’ un uomo di Cantù, Alberto Buzzi di 73 anni, il pensionato che ha perso la vita nell’incidente stradale di questa mattina a Lentate sul Seveso al confine con Novedrate. L’impatto tra un’auto, condotta da un imprenditore 50enne di Cabiate, e due biciclette era avvenuto intorno alle 11.15 di questa mattina, in via per Figino. Ancora in corso di accertamento le cause dell’investimento. Il conducente del veicolo, comunque, si è immediatamente fermato per prestare soccorso.

Le condizioni di Buzzi erano apparse gravissime sin dal primo momento. Trasportato all’ospedale di Cantù con l’eliambulanza, l’uomo non ce l’ha fatta ed è deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate. Sta decisamente meglio l’altro ciclista travolto, un 71enne, pure lui canturino: ricoverato all’ospedale Sant’Anna se l’è cavata con una prognosi di 60 giorni.

Le Forze dell’ordine intervenute sul posto, Carabinieri di Cantù e Lentate sul Seveso, sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e stanno procedendo per omicidio e lesioni stradali. Al controllo dei Carabinieri, il 50enne di Cabiate è risultato perfettamente in regola con i documenti. Negativo il test etilometrico. Intanto, l’autorità giudiziaria ha disposto l’esame autoptico della salma e il sequestro dei veicoli coinvolti.

