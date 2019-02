E’ morta l’anziana travolta da un’auto a Cesano Maderno. L’incidente è avvenuto lunedì 11 febbraio in via Battisti.La donna era finita al San Gerardo dove è morta per le numerose fratture riportate.

E’ morta l’anziana travolta da un’auto a Cesano Maderno

La donna, 75 anni, si trovava in via Battisti, all’incrocio con via Rossini, quando, intorno alle 11.30, ha attraversato la strada sulle strisce pedonali, sembrerebbe con il semaforo rosso. Proprio in quel momento sulla via transitava una “Fiat Panda” guidata da un pensionato di 80 anni di Cesano che, in un momento di distrazione, l’ha travolta in pieno.

L’impatto purtroppo è stato molto violento e l’anziana è finita a terra riportando numerose fratture.

E’ stata subito soccorsa da un’automedica e un’ambulanza di Seregno Soccorso che l’hanno trasportata al San Gerardo in condizioni critiche. Qui purtroppo, nonostante i disperati tentativi dei medici per salvarle la vita, è deceduta a causa delle numerose fratture riportate.

Al momento i Carabinieri che stanno seguendo le indagini hanno ascoltato la testimonianza del pensionato alla guida dell’auto che ha confermato di non averla vista. Sono state inoltre visionate le immagini del sistema di videosorveglianza presente all’incrocio che confermerebbero la dinamica dell’incidente, così come l’assenza di segni di frenata sull’asfalto.

L’uomo è stato denunciato per omicidio stradale.