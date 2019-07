(foto di repertorio)

E’ morto il 38enne rimasto coinvolto nell’incidente di questa notte in Statale 36. L’uomo era in sella ad uno scooterone. E’ morto dopo l’arrivo in Ospedale a Desio.

E’ morto il 38enne rimasto coinvolto nell’incidente di questa notte in Statale 36

Non ce l’ha fatta il 38enne rimasto coinvolto nella notte tra martedì 23 luglio e mercoledì 24 in un grave incidente stradale avvenuto sulla Statale 36, in direzione Nord, all’altezza di Capriano. L’uomo è deceduto poco dopo l’arrivo all’Ospedale di Desio.

Dinamica da chiarire

La dinamica di quanto avvenuto intorno alle 4 è ancora al vaglio delle Forze dell’ordine. Quel che è certo è che il 38enne, residente nel Milanese, viaggiava in sella ad uno scooterone e per cause ancora in corso d’accertamento si è scontrato con un’auto, una fiat Punto, condotta da un 30enne residente a Barzanò, nel Lecchese.

Tra le ipotesi al vaglio della Polizia stradale c’è anche quella che il 38enne abbia imboccato per errore la Super in contromano. Ma gli agenti sono ancora al lavoro per ricostruire con esattezza quanto accaduto.