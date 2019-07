E’ morto uno dei due ciclisti investito a Lentate stamattina. E’ deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

Non ce l’ha fatta uno dei due ciclisti investiti questa mattina in via Meda, nella zona del Laghetto, al confine tra Lentate sul Seveso e Novedrate. Intorno alle 11.15 due ambulanze e l’elisoccorso si erano infatti precipitate sul posto, per soccorrere due uomini, di 70 e 74 anni, urtati da un’autovettura con a bordo una famiglia.

Uno dei due, il 74enne, era parso gravissimo sin dal primo momento, tanto che è stato trasportato con l’elisoccorso in codice rosso all’ospedale di Cantù. Purtroppo la corsa in eliambulanza non è valsa a salvargli la vita, l’uomo è spirato poco più tardi a causa delle gravi lesioni riportate. L’altro ciclista investito, invece, è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como, dove è stato ricoverato.

Sul luogo del sinistro i carabinieri di Lentate sul Seveso e Cantù, ai quali toccherà accertare eventuali responsabilità.

