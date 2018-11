E’ una studentessa di Meda la ragazzina di 14 anni precipitata nel primo pomeriggio dal ponte della stazione di Desio. Soccorsa, è stata trasportata all’ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso.

Grave ma cosciente la studentessa caduta dal ponte della stazione

E’ grave ma cosciente la studentessa soccorsa in via Tagliabue nel primo pomeriggio. Fortunatamente al momento dell’incidente, quando la ragazzina è caduta sulla strada, non passavano automobili perché le conseguenze avrebbero potuto essere ben peggiori. Dato l’allarme, sul posto si sono portati gli operatori di Seregno Soccorso, oltre all’automedica. I Carabinieri stanno procedendo per ricostruire l’accaduto, mentre in supporto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale. Trasportata in codice rosso al San Gerardo di Monza, la 14enne è stata sottoposta ad esami e accertamenti.