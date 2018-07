Un egiziano ricercato da maggio è stato arrestato ieri pomeriggio a Seveso dopo essere stato sorpreso a rubare magliette e calzini all’interno del supermercato Famila. Su di lui pendeva un ordine di cattura dal maggio scorso.

Egiziano ricercato beccato mentre ruba magliette e calzini

Un egiziano di 35 anni su cui pendeva un ordine di cattura emesso dalla Procura di Genova il 16 maggio scorso per per falsa attestazione e dichiarazione di identità a Pubblico Ufficiale, è stato arrestato ieri dai Carabinieri di Seveso.

I militari sono riusciti a fermarlo dopo che il 35enne è stato beccato a rubare magliette e calzini all’interno del supermercato Famila situato in paese, per un valore commerciale di 200 euro. L’egiziano ha tentato di fuggire ma i Carabinieri sono riusciti ad acciuffarlo nelle vie limitrofe. All’arresto conseguente all’ordine di cattura, per cui dovrà scontare otto mesi di reclusione, si è aggiunto anche il deferimento per furto aggravato.