Elisoccorso a Renate per un bimbo di tre anni. Il piccolo soccorso in codice rosso per una caduta è stato portato al Niguarda in codice giallo per accertamenti.

Elisoccorso a Renate per un bimbo di tre anni

Paura questa sera in via Imbonati a Renate per un bimbo di tre anni. Gli operatori del 118 si sono mobilitati intorno alle 18.30. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il piccolo, ospite di una comunità, sia caduto. Sul posto la Polizia locale, l’ambulanza e l’elisoccorso, pre-allertato in codice rosso e atterrato nei campi di via Manzoni.

Il bimbo, dopo le prime cure dei sanitari, sembrerebbe essere migliorato ma è stato comunque trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano per accertamenti.