Elisoccorso a Renate per un grave malore all’impianto sportivo di via 25 Aprile. L’intervento è di pochi minuti fa. Si tratta di un arbitro.

Elisoccorso a Renate

Pochi minuti prima delle 17 si è sentito male un 64enne. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime tanto da richiedere l’intervento dei soccorsi in codice rosso. Sul posto si è precipitata un’ambulanza della Croce bianca di Giussano e l’elisoccorso proveniente da Como. Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Seregno per i rilievi di rito. Grazie all’uso del defibrillatore le sue condizioni sarebbero lievemente migliorate ma la missione è ancora in corso. Seguono aggiornamenti.

Una donna è caduta a Meda

Infortunio a Meda intorno alle 16.30. Una donna di 49 anni è caduta in via Seveso all’altezza del civico 50. E’ stata soccorsa dalla Croce rossa di Lentate sul Seveso e trasportata in ospedale in codice giallo dove sarà sottoposta a tutti gli accertamenti del caso.

A Besana 13enne colpito da malore

Intervento dell’ambulanza anche a Besana per un malore avvertito da un ragazzino di 13 anni. La chiamata è arrivata sempre intorno alle 16.30. Un’ambulanza della Croce bianca di Besana Brianza è intervenuta in piazza Pietro Cuzzi, attivata in codice giallo. Le condizioni del 13enne sono poi migliorate ed è stato trasportato in ospedale in codice verde.