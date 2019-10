Ennesimo incidente in via Pozzo Antico a Desio, in prossimità della cappellina di Santa Liberata. E’ accaduto questa mattina poco dopo le sette.

Ennesimo incidente all’incrocio con la cappellina di Santa Liberata

Due le persone coinvolte, un 29enne e un 35enne. L’allarme al 118 è arrivato intorno alle 7 e 18. Giallo il codice con cui sono stati attivati i soccorsi. Lo scontro è avvenuto tra un’auto e un furgone. Uno dei due mezzi si è ribaltato. Per i rilievi sono stati attivati i carabinieri che si sono portati sul posto dalla vicina caserma per ricostruire la dinamica. I sanitari della Croce Verde di Lissone hanno prestato le prime cure alle persone che viaggiavano sui mezzi coinvolti. L’ambulanza ha poi trasportato uno dei feriti all’ospedale San Gerardo di Monza.

In programma un intervento per rendere meno pericolosa la strada

L’incidente ha riportato all’attenzione la pericolosità dell’incrocio nei pressi della cappellina. Proprio la scorsa settimana durante l’incontro nel quartiere Prati l’Amministrazione comunale ha fatto presente che è in programma un intervento per risolvere il problema degli incidenti che ripetutamente si verificano in quel tratto di strada.