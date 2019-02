Ennesimo scontro all’incrocio pericoloso fra via Sauro e via Toti nel quartiere di Santa Valeria a Seregno. Due le auto coinvolte martedì mattina verso le 11.30, per fortuna senza feriti ma cresce la preoccupazione dei residenti.

Scontro all’incrocio pericoloso

Ancora un incidente stradale all’incrocio pericoloso fra le vie Sauro e Toti in zona Santa Valeria, a Seregno. Martedì verso le 11.30 sono entrate in collisione una utilitaria, modello “Fiat 600”, e un’Audi. La prima vettura avrebbe omesso il segnale di stop al momento di impegnare l’intersezione e si è scontrata con l’Audi che percorreva via Sauro.

Le conducenti illese ma arrabbiate

A dispetto della violenza dell’impatto le due conducenti non sono rimaste ferite. Soltanto un grande spavento per le automobiliste che, tuttavia, dopo l’incidente hanno litigato sulla responsabilità dell’accaduto. All’incrocio sono poi accorsi gli agenti della Polizia locale per i rilievi prima della rimozione dei veicoli incidentati, intorno a mezzogiorno.

Cresce la preoccupazione dei residenti

I residenti del rione, che hanno segnalato l’ennesimo scontro, sono preoccupati per la pericolosità dell’incrocio. Sono frequenti gli incidenti e, talvolta, con feriti fra i coinvolti. Al Comune gli abitanti chiedono un intervento per limitare la velocità delle auto in transito e, soprattutto, una modifica allo stop che dovrebbe essere segnalato con maggiore evidenza. Anche nel recente passato si sono registrati incidenti fra le vie Sauro e Toti a Santa Valeria.