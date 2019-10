Esce per un’escursione e non fa più rientro a casa: trovato morto 75enne. L’uomo è stato individuato dai soccorritori poco dopo le 23 sul monte Cornizzolo, sopra Civate. Ermanno Brivio era nativo di Besana in Brianza.

Tragedia nella giornata di ieri, mercoledì 2 ottobre, nel Lecchese. Un uomo di 75 anni, Ermanno Brivio, residente a Merone e nativo di Besana in Brianza è stato ritrovato senza vita sul monte Cornizzolo, sopra Civate.

Il corpo dell’uomo, come riportano i colleghi del quotidiano online GiornalediLecco.it, è stato ritrovato poco dopo le 23. Secondo le prime informazioni sembra che il 75enne sia precipitano per diversi metri. La salma è stata individuata nella zona del sentiero verso il Monte Rai e ai soccorritori, che si erano mobilitati intorno alle 20 per le ricerche, non è rimasto che il triste compito di constatare il decesso.

A far scattare l’allarme erano stati i parenti del pensionato che era uscito nel pomeriggio, verso le 13, per una escursione. Poi il silenzio.

Come detto nella serata di ieri, per cercare il 75enne che non aveva più fatto ritorno a casa, si sono attivati i Vigili del Fuoco e gli uomini del Soccorso Alpino che hanno battuti i diversi sentieri anche nella zona del Corno Birone. A nulla purtroppo è valso il grande dispiegamento di mezzi (in volo si era alzata alche l’elicottero) e di uomini.

Le operazioni di recupero della salma sono state particolarmente complicate e sono terminate intorno all’una e mezza.