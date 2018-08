Escursionista colpita da un fulmine, paura per una 31 enne di Orzinuovi.

Era sul sentiero dei Cinque laghi

Escursionista colpita da un fulmine, paura per una 31 enne di Orzinuovi. E’ stata colpita da un fulmine mentre era sul sentiero dei Cinque Laghi in località Bortolotti di Valgoglio, Bergamo.

Il fatto è avvenuto ieri (sabato 4 agosto) intorno alle 17. La donna era con il fidanzato, quando hanno incrociato un’altra coppia con due bambini piccoli. Il temporale da poco iniziato li stava sospingendo tutti verso casa, e certo non si aspettavano un pericolo imminente.

Colpita da un fulmine

I tuoni squassavano il cielo, quando all’improvviso il lampo si abbatte sul gruppetto di persone: fortunatamente nessuno viene colpito direttamente, ma dopo l’impatto la donna si accascia a terra, priva di sensi.

Inutile tentare di contattare i soccorsi con i cellulari, che non prendevano. La donna è stata portata dal gruppo al Ristoro Cinque Laghi, a circa mezz’ora di cammino dal luogo dell’incidente.

Riprende conoscenza

Mentre viene trasportata priva di sensi, la donna comincia lentamente a riprendere conoscenza, ma sembra non ricordare nulla dell’accaduto. Una volta arrivati al rifugio, viene soccorsa dall’eliambulanza che l’ha trasportata all’ospedale di Bergamo, sveglia anche se ustionata, per fortuna non gravemente.