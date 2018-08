Estorsore arrestato al villaggio Snia di Cesano Maderno mentre pretende denaro dalla sua vittima. I Carabinieri lo bloccano al momento di intascare 150 euro da un impiegato di 55 anni. Finisce in carcere con l’accusa di tentata estorsione.

In carcere un disoccupato di 51 anni

L’estorsore finito in manette è un disoccupato di 51 anni, residente a Cesano Maderno. Le indagini sono scattate dopo la denuncia della vittima presso la stazione dei Carabinieri di Seveso. L’impiegato lamentava ripetute minacce ad opera del disoccupato, con frasi di questo tenore: “Se non mi dai i soldi, ti farò del male”. Nei giorni scorsi i militari dell’Arma si sono appostati nei pressi dell’abitazione della vittima e sono intervenuti mentre consegnava il denaro in contanti.

A casa trovati computer e telefonino

Nella successiva perquisizione presso l’abitazione dell’estorsore sono stati rinvenuti un computer e un telefono cellulare, che veniva utilizzato per avanzare le minacce come è emerso dall’ascolto di un file audio. Il cesanese, già noto alle forze dell’ordine per piccoli reati contro il patrimonio, è stato associato alla casa circondariale di Monza.

Proseguono le indagini dell’Arma

Intanto l’attività dei Carabinieri prosegue per accertare la presenza di un eventuale complice, come confermano alcuni elementi d’indagine oltre alla testimonianza dell’impiegato. Anche in precedenza, per paura dell’aguzzino, il 55enne sarebbe stato costretto a pagare del denaro o cedere beni sia pure di modesta entità. Purtroppo non sono isolati i casi di estorsione, leggi qui.